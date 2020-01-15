Пентагон признал, что Турция не поддается нажиму США и отказывается избавиться от С-400

Турция не поддается давлению со стороны Соединенных Штатов и отказывается избавиться от приобретенных у России зенитных ракетных систем С-400. Это признала во вторник на встрече с журналистами, отвечая на вопросы корреспондента ТАСС, заместитель министра обороны США по закупкам и тыловому обеспечению Эллен Лорд.

«Мы все еще находимся на той же позиции: мы (США) ясно заявили, что [американские истребители-бомбардировщики пятого поколения] F-35 и С-400 несовместимы. К сожалению, Турция не принимала решения делать какие-либо шаги по С-400, поэтому мы (США — прим. ТАСС) продолжаем переводить работу из Турции», — сказала заместитель главы американского военного ведомства. Она имела в виду перевод производства комплектующих для F-35 из Турции в США.

В связи с этим Лорд подтвердила, что к марту 2020 года «основную часть цепи поставок» комплектующих для F-35 планируется перенести из Турции в США.

Она также сообщила, что Вашингтон и Анкара не обсуждали пока дальнейшую судьбу четырех самолетов F-35, которые ранее уже были куплены Турцией.(ТАСС)