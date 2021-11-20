США сохранят значительное военное присутствие в ближневосточном регионе и могут быстро нарастить его, если это потребуется. Об этом заявил шеф Пентгона Ллойд Остин , сообщает в субботу, 20 ноября, РИА Новости.

Глава американского военного ведомства отметил, что в Вашингтоне рассчитывают прежде всего на дипломатию и рассматривают военную силу как средство поддержки.

Он подчеркнул, что американская сторона «настаивает на углублении многосторонних партнерств» в регионе, которые способны противостоять возникающим проблемам.

Среди них Остин перечислил пандемию COVID-19, проблемы климата, вопросы распространения оружия массового поражения, деятельность экстремистских группировок, а также «поддержку Ираном террористических формирований». По словам министра обороны США, иранские ударные беспилотники мешают Вашингтону бороться с боевиками.

Ранее газета газета The New York Times cообщила, что Пентагон скрыл информацию об авиаударе по Сирии в 2019 году. По данным американской газеты, 18 марта 2019 американский истребитель F-15 скинул бомбу на скопление людей вблизи населенного пункта Эль-Багуз, в результате погибли 70 человек (lenta. ru)