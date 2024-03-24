Польша усилит присутствие военных на востоке страны. Речь идет о Варминьско-Мазурском, Люблинском, Подляском и Подкарпатском воеводствах, пояснил министр обороны Владислав Косиняк-Камыш в субботу, 23 марта. Там предусмотрено строительство новых объектов для укрепления безопасности и защиты польской территории, добавил он.

В последнее время участились попытки незаконно пересечь границу Польши со стороны Беларуси, отметил Косиняк-Камыш. Этот вопрос стал основным на заседании комитета нацбезопасности несколькими днями ранее, добавил глава Минобороны.

В начале февраля Косиняк-Камыш не исключил нападения России на страны НАТО, если Украина потерпит поражение. После прихода к власти новое польское правительство заключило контракты на поставки вооружений и оборудования стоимостью 19 млрд злотых (более 4 млрд евро), в основном с национальной оборонной промышленностью. (DW)