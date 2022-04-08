Министр обороны США Ллойд Остин впервые публично заявил о предоставлении разведданных украинским силам для проведения операций в Донбассе. Об этом сообщает CNN, пишет «Европейская правда».

Согласно сообщению, когда Остин выступал перед сенатским комитетом по вооруженным силам, его спросили, предоставляют ли США разведданные, чтобы помочь Украине в атаках на российские силы в Донбассе и Крыму.

«Мы предоставляем им… разведданные для проведения таких операций… в Донбассе. Это верно», — сказал Остин в ответ на вопрос сенатора Тома Коттона.

Украинские СМИ отмечают, что впервые официальный представитель публично признал роль США в операциях Украины в Донбассе, поскольку боевые действия смещаются из Киева в сторону восточных и южных областей.

«Мы продолжаем предоставлять полезную информацию и разведданные Вооруженным силам Украины в их борьбе», — заявил высокопоставленный представитель американского Минобороны после выступления Остина. «Поскольку эта борьба все больше мигрирует в регион Донбасса, мы будем корректировать наш информационный контент и поток по мере необходимости», — добавил он.