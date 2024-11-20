Министерство обороны США подтвердило корреспонденту ТАСС, что американская администрация санкционировала применение противопехотных мин в Украине.

«Я могу подтвердить, что администрация одобрила использование противопехотных мин на Украине», — заявил представитель Пентагона, комментируя информацию газеты The Washington Post о том, что президент США Джо Байден разрешил поставку таких мин Киеву.

Собеседник агентства утверждал, что украинская сторона обязалась не применять эти мины в районах с гражданским населением.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден санкционировал поставку в Украину противопехотных мин.

Об этом сообщила газета The Washington Post (WP), ссылаясь на двух американских чиновников.

По их словам, данное решение обосновано возможностью «прорыва российских войск на востоке Украины». Источники утверждают, что противопехотные мины будут применяться только на территории, которую Вашингтон считает украинской.