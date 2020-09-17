Пентагон назвал Россию и Китай главными стратегическими соперниками

В США считают Россию и Китай главными стратегическими соперниками. Об этом заявил глава Пентагона Марк Эспер.

Выступая в американском центре Rand Corporation, Эспер заговорил про стратегическое соперничество и выделил Россию и Китай. Он отметил, что эти две державы модернизируют свои вооруженные силы, а также расширяют свои возможности в космической сфере и киберпространстве.

»Министерство обороны определяет Китай, а затем Россию в качестве наших главных стратегических соперников», — добавил он.

После этого министр призвал партнеров США защищать свои основополагающие принципы и образ жизни.

| 2020-09-17T10:09:01+04:00 17 сентября 2020, 12:07|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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