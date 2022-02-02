Пентагон не исключил, что дополнительные силы США в Европе могут быть направлены в Украину для содействия эвакуации.

Как сообщает РИА Новости, об этом заявил на брифинге в среду представитель Пентагона Джон Кирби.

«Наши силы способны выполнять различные миссии и они будут готовы к ряду различных обстоятельств», — сказал Кирби, отвечая на вопрос о том, могут ли направляемые в Европу американские военные быть задействованы в случае проведения эвакуации. Представитель Пентагона подчеркнул, что военные США не будут участвовать в военных операциях на Украине, но отказался приводить дальнейшие подробности их миссии и точные сроки отправки военных в Европу.