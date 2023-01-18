Рост пенсий, конечно же, радует. Но здесь не обходится без побочек. Ведь более высокая минимальная пенсия, как известно – это еще и растущие финансовые требования к будущим ее получателям.

Речь о сумме пенсионного капитала, необходимой для получения трудовой пенсии. Как заявил заместитель министра труда и социальной защиты населения Анар Алиев, в 2022 году минимальный пенсионный капитал был увеличен и составил 34 560 манатов, а до того был на уровне 28 800 манатов.

Пенсионный капитал для получения пенсии не ниже минимальной ее планки, определяется умножением этой суммы на 144, разъяснил # экономист Эльданиз Амиров. «Например, когда минимальный пенсионный капитал составлял 34 560 манатов, его делили на 144 и получали 240, то есть минимальная пенсия составляла 240 манатов. Если в этом году пенсионный минимум увеличится на 16,7 процента до 280 манатов, то 144 нужно умножить на 280 вместо 240. И получаем следующую формулу: 280х144= 40 320. Отсюда вывод – пенсионный капитал в новом году увеличится уже до 40 тысяч 320 манатов», — подсчитал он.

Как подсчитали независимые аналитики, чтобы накопить эту сумму при зарплате 500 манатов (медианный порог оплаты труда по стране чуть выше 400 манатов), придется проработать без малого тридцать лет. А ведь с ежегодной индексацией пенсий требования к пенсионному капиталу тоже возрастают. Скажем, в этом году при минимальной пенсии в 280 манатов она составила 40 320 манатов, а в следующем, если пенсия повысится до 320 манатов, минимальный пенсионный капитал превысит 46 тыс. манатов. И тогда при зарплате в 500 манатов придется работать отработать уже 34 года, чтобы накопить эту сумму. Дальше – больше. Если наименьшая пенсия поднимется до 500 манатов, работать на нее придется дольше 48 лет.

При таком подходе и зарплатах гражданам остается всю жизнь добиваться этих накоплений, чтобы потом получить стартовую пенсию.

Словом, из года в год с повышением пенсионного минимума растут и финансовые претензии к будущим поколениям пенсионеров. Увеличение минимального пенсионного капитала момент положительный, вот только по мере его прироста может сокращаться число людей, выходящих на пенсию. Ведь очевидно, что собрать на личном страховом счете 34, 500 манатов, и уж тем более 43 200 манатов, если минимальная пенсия увеличится до 300 манатов, будет непросто. Правда, если нет ни того, ни другого, вам остается претендовать на пенсию по возрасту. Последним решением его повысили со 180 до 220 манатов.

Следует отметить, что минимальный пенсионный капитал определяется по отношению к ожидаемому среднему пенсионному периоду. Ожидаемый средний пенсионный период пока что остается стабильным и составляет 12 лет или 144 месяца. А вот размер минимальной пенсии часто меняется. Каждый раз, когда меняется размер минимальной пенсии, требования к минимальному размеру пенсионного капитала также будут меняться. По достижении пенсионного возраста на трудовую пенсию могут претендовать граждане, имеющие 25 лет трудового стажа или пенсионный капитал в установленном законодательством размере теперь уже в размере 40 320 манатов.