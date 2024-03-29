В Азербайджане на соответствующих основаниях будет признано право мужчин на досрочный выход на пенсию.

Вопрос об этом нашел свое отражение в проекте поправок в закон «О трудовых пенсиях», который обсуждался сегодня на заседании Милли Меджлиса.

Согласно проекту, в случае смерти супруги, мужчина, на попечении которого остался ребенок, в том числе при создании впоследствии новой семьи, сможет выйти на пенсию на пять лет раньше установленного срока на соответствующих основаниях.

Отметим, что в соответствии со статьей 7 закона «О трудовых пенсиях» пенсионный капитал, зарегистрированный в страховой части лицевого счета лица, достигшего пенсионного возраста, позволяет получать пенсию не ниже минимального размера трудовой пенсии независимо от страхового стажа, а если это пенсионное обеспечение не позволяет, то при наличии страхового стажа не менее 25 лет (за исключением лиц, которым назначена трудовая пенсия по старости до 1 июля 2017 года) имеют право на трудовую пенсию по возрасту.

Возрастной ценз для выхода на пенсию для мужчин увеличивался с 1 июля 2017 года по 1 июля 2021 года, а возрастной ценз для женщин ежегодно увеличивается на 6 месяцев с 1 июля 2017 года по 1 июля 2027 года и устанавливается в следующем порядке:

1 июля 2017 – 30 июня 2018 — 63 года 6 месяцев (для мужчин) и 60 лет 6 месяцев (для женщин);

1 июля 2018 – 30 июня 2019 — 64 года (для мужчин) и 61 год (для женщин);

1 июля 2019 – 30 июня 2020 — 64 года 6 месяцев (для мужчин) и 61 год 6 месяцев (для женщин);

1 июля 2020 – 30 июня 2021 — 65 лет (для мужчин) и 62 года (для женщин);

1 июля 2021 – 30 июня 2022 — 65 лет (для мужчин) и 62 года 6 месяцев (для женщин);

1 июля 2022 – 30 июня 2023 — 65 лет (для мужчин) и 63 года (для женщин);

1 июля 2023 – 30 июня 2024 — 65 лет (для мужчин) и 63 года 6 месяцев (для женщин);

1 июля 2024 – 30 июня 2025 — 65 лет (для мужчин) и 64 года (для женщин);

1 июля 2025 – 30 июня 2026 — 65 лет (для мужчин) и 64 года 6 месяцев (для женщин);

1 июля 2026 и после — 65 лет (для мужчин и женщин).

Трудовые пенсии по возрасту назначаются пожизненно. Страховой частью пенсии является сумма пенсионного капитала, зарегистрированного в страховой части лицевого счета застрахованного лица на дату определения трудовой пенсии по возрасту (в том числе пенсионного капитала, зарегистрированного в страховой части лицевого счета застрахованного в соответствии со статьей 27 закона «О трудовых пенсиях»).

После обсуждения поправка была вынесена на голосование и принята в первом чтении.