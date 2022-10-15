В Германии полиция арестовала 75-летнюю пенсионерку по подозрению в руководстве террористической ячейкой, готовившей государственный переворот для восстановления монархического режима. Об этом сообщает RT со ссылкой на местную прессу.

Женщину, в прошлом работавшую учителем, задержали в ее доме в Саксонии и на вертолете доставили в федеральный суд в Карлсруэ на юго-западе Германии. По данным полиции, она руководила движением Reichsburger, участники которого отрицают существование современного немецкого государства. Пенсионерка, названная прессой «бабушкой террора», давала своим соратникам указания о покупке взрывчатки и оружия. У четверых участников террористической ячейки, задержанных весной, полиция нашла автомат Калашникова и нацистскую форму, передает лента.ру.

Группа во главе с пенсионеркой стремилась разжечь гражданскую войну в Германии, устраивая саботаж на энергетической инфраструктуре. Участники ячейки намеревались совершить госпереворот. Также они планировали похищение министра здравоохранения Германии Карла Лаутербаха из-за его непопулярных методов во время пандемии.