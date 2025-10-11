Бразильский футболист Джонатан Геррейро был задержан полицией Финляндии по подозрению в организации договорных матчей. Инцидент произошел сразу после заключительной игры сезона, в которой его клуб «Финнкурд» из пятого дивизиона одержал победу над «Эспа/Ренат» со счетом 8:1, сообщает Globo.

В этом матче 34-летний Геррейро, который не только играл, но и недавно был назначен главным тренером команды, забил семь мячей. После финального свистка полиция заблокировала все выходы со стадиона. На поле вышли около 20 сотрудников правоохранительных органов, многие из которых были в гражданской одежде.

Игроков «Финнкурда» попросили остаться на скамейке запасных для проверки документов, в то время как футболистам команды-соперника разрешили покинуть стадион. Вместе с Геррейро были задержаны еще два бразильских игрока, но после проверки мобильных телефонов их отпустили.

Напомним, Геррейро выступает за «Финнкурд» с мая 2024 года. До этого он уже играл в Финляндии за клуб «Пеймари Юнайтед» в 2022-2023 годах.