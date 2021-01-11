Пелоси считает, что импичмент не позволит Трампу снова стать президентом

Многие поддерживают импичмент президента США Дональда Трампа в связи с тем, что он не позволит республиканцу вновь баллотироваться на пост главы государства. Об этом заявила спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси (демократ от штата Калифорния) в интервью телекомпании CBS, фрагмент которого транслировался в воскресенье.

Она назвала желание не позволить нынешнему главе Белого дома вновь выставить свою кандидатуру на следующие выборы «одной из причин, по которой люди выступают за [его] импичмент». Пелоси подчеркнула, что в Конгрессе «существует решительная поддержка» импичмента Трампа. При этом ей больше нравится 25-я поправка к Конституции США, которая позволит отстранить от власти республиканца на основании недееспособности главы государства.

«К сожалению, человек, который руководит исполнительной ветвью власти, является безумным, потерявшим рассудок, опасным президентом Соединенных Штатов», — считает законодатель, занимающая в государственной иерархии США третий по значимости пост. Она вновь повторила, что за совершенные серьезные действия «он должен быть привлечен к ответственности».

Как поясняет агентство Associated Press, демократы могут включить в процедуру импичмента Трампа запрет занимать государственные должности, что не позволит ему выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах в 2024 году. При этом, как сообщила газета Politico, окружение главы государства считает, что он не станет участвовать в этих выборах.