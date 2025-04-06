Об этом сообщает издание The Hill, передает rbc.ru.

По словам Эл Грина, США «нужен сенат, который на этот раз признает Трампа виновным».

«Он Голиаф. Он контролирует генералов в армии. Он контролирует министерство юстиции. Он контролирует Республиканскую партию, но, друзья мои, на каждого Голиафа есть Давид. Я хочу, чтобы вы знали, господин президент, этот Давид собирается представить против вас импичмент в течение следующих 30 дней. В течение следующих 30 дней я представлю импичмент», — сказал Грин во время проходящих в Вашингтоне протестов под лозунгом «Руки прочь!».

Это не первая попытка Грина организовать импичмент в отношении Трампа. Аналогичные попытки он пытался провести во время первого срока пребывания Трампа в Белом доме, но они не увенчались успехом.

Александер Эл Грин — член палаты представителей США от Техаса с 3 января 2005 года.

4 марта 2025 года во время обращения президента Дональда Трампа к совместному заседанию Конгресса в ответ на заявление Трампа о том, что его победа на президентских выборах 2024 года была «предоставлением ему мандата», Грин встал, указал тростью на трибуну и выкрикнул фразу: «У вас нет мандата на сокращение программы Медикейд», после чего Грин был удален из зала.