Пелоси предложила отказаться от дебатов Трампа и Байдена

Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси высказалась против проведения традиционных предвыборных дебатов между действующим президентом США Дональдом Трампом и кандидатом от Демократической партии Джо Байденом. Об этом сообщает CNN.

«Я не думаю, что здесь должны быть какие-либо дебаты», — сказала она.

Пелоси добавила, что по ее мнению кандидаты в президенты США должны ответить на вопросы «американского народа», выступив на разных площадках.

59-е выборы президента США намечены на 3 ноября. Демократов на выборах будет представлять бывший вице-президент страны Джозеф Байден, от республиканцев выступит действующий глава государства Дональд Трамп. (Газета.Ру)