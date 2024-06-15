Кандидаты в президенты США Джо Байден и Дональд Трамп проведут дебаты 27 июня с трибун, при этом лишние микрофоны остальных присутствующих будут выключены. Об этом сообщает CNN.

Уточняется, что места кандидатов определят с помощью подбрасывания монеты. Также стало известно еще одно условие: участникам запретят приносить с собой заранее заготовленные тексты. При этом каждый получит ручку, бумагу и бутылку с водой.

Всего на дебаты уйдет 90 минут с двумя перерывами на рекламу. В это время кандидаты не смогут разговаривать с помощниками.