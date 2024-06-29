Доноры Демократической партии после выступления президента США Джо Байдена на дебатах пришли к выводу, что необходимо заменить кандидата. Об этом сообщает Bloomberg.

В публикации отмечается, что после дебатов доноры обменялись «яростными электронными письмами». В них они пришли к выводу, что единственная надежда для демократов — уход Байдена.

Агентство подчеркивает, что текущего президента США могут заменить вице-президент США Камала Харрис, губернатор штата Калифорния Гэвин Ньюсом и губернатор штата Мичиган Гретхен Уитмар.

Bloomberg отмечает, что после прошедших дебатов экс-президент США Дональд Трамп является фаворитом на возвращение в Белый дом.