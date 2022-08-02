Китай выразил решительный протест в связи с визитом председателя палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань, осуждая этот шаг и называя его серьезным нарушением суверенитета и территориальной целостности КНР. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление МИД КНР.

Министерство иностранных дел Китая призвало Соединенные Штаты прекратить «разыгрывать тайваньскую карту» для контроля над КНР и извращать принцип «одного Китая», потворствуя сепаратизму на Тайване.

«Китайская сторона выражает решительный протест и решительно осуждает это, и уже сделала американской стороне серьезное представление», — заявили в ведомстве.

Пекин также заявил, что визит председателя палаты представителей конгресса США серьезно повлиял на политическую основу отношений между КНР и Соединенными Штатами, нарушил суверенитет и территориальную целостность Китая, а также подорвал мир и стабильность в Тайваньском проливе.