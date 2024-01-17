США должны прекратить поддержку сепаратистов на Тайване и уважать взаимные договоренности с Китайской народной республикой (КНР). Об этом ТАСС заявил официальный представитель Канцелярии по делам Тайваня при Госсовете КНР Чэнь Биньхуа.

«Призываем Соединенные Штаты соблюдать принцип «одного Китая» и три совместных коммюнике между КНР и США, предпринять конкретные действия для выполнения своего обязательства не поддерживать «независимость Тайваня» и прекратить посылать ложные сигналы сепаратистским силам», — заявил Чэнь.

Он напомнил, что вопрос Тайваня лежит в зоне коренных национальных интересов Китая и позиция Пекина по этому вопросу однозначна.