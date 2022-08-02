Народно-освободительная армия Китая продолжает демонстрацию силы, перебрасывая тяжелую технику к Тайваню, куда направляется самолет спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси.

Танки-амфибии, способные преодолевать водные преграды, а также зенитно-ракетные комплексы были замечены утром во вторник в провинции Фуцзянь, расположенной в 160 км от Тайваня, после того, как американский военный борт SPAR19 в сопровождении истребителей взял курс на Индонезию и Филиппины, где, как предполагается, он окажется под «зонтиком» тайваньских сил ПВО.

Управление морской безопасности Китая распространило уведомление о том, что в части акватории Южно-Китайского моря по курсу следования самолета Пелоси будут проводиться военные учения с боевыми стрельбами. Ограничения на вход судов вступают в силу с 00:00 2 августа и действуют до 6 августа, пишет «Интерфакс».

На востоке провинции Фуцзянь тем временем авиакомпания Xiamen Air отменила несколько рейсов и отложила более 50 полетов, в то время как ряд авиакомпаний начали облетать юго-восточное побережье Китая, смещая маршруты к материковой части страны.

Государственное издание Global Times, официальный рупор Компартии по международным вопросам, предупредило, что армия Китая «способна обеспечить перехват любого самолета», который попытается «проникнуть на Тайвань», вне зависимости от направления его движения.

«Военные самолеты могут осуществить предупредительные выстрелы перед самолетом Пелоси в качестве дополнительного предупреждения», — заявил газете военный эксперт Фу Цяньшао.

Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин на ежедневном брифинге вновь пригрозила, что Пекин предпримет «жесткие и решительные меры», если Пелоси — третий человек в американской властной иерархии после президента и вице-президента — решится посетить остров, который Китай считает своей территорией.

Китай неоднократно заявлял американской стороне протест против визита Пелоси и надеется, что в США осознают деликатность и опасность сложившейся ситуации, заявила Хуа Чуньин (ее цитирует Bloomberg).

Президент США Джо Байден 28 июля провел 2-часовые переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, после чего команда чиновников во главе с советником по нацбезопасности Джейком Салливаном была направлена к Пелоси, чтобы обозначить ей грядущие риски, рассказали Financial Times источники, знакомые с ситуацией. Но Пелоси, по их словам, все решилась совершить визит на Тайвань, первый для спикера палаты представителей за последние 25 лет. Официально ее прилет пока не подтвержден.

Официальный представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби на брифинге в понедельник заявил, что не видит «причин» для Китая расценивать визит как «предлог для агрессивной военной активности».