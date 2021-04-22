ПЕА сделала заявление в связи с позорным видео Гусейнбалы Мираламова

Вчера в социальных сетях распространились позорные кадры председателя Хатаинской районной организации Партии «Ени Азербайджан» (ПЕА) Гусейнбалы Мираламова.

Руководитель пресс-службы ПЕА Гусейн Пашаев сообщил unikal.org, что партия выразит отношение к этому поступку Г.Мираламова.

«Не могу сказать, какое решение будет принято. Во всяком случае, произошедшее недопустимо для представителя азербайджанской интеллигенции, экс-депутата.

Это резко осуждается как обществом, так и партией», — отметил Г.Пашаев.