ПЕА сделала заявление в связи с позорным видео Гусейнбалы Мираламова

Вчера в социальных сетях распространились позорные кадры председателя Хатаинской районной организации Партии «Ени Азербайджан» (ПЕА) Гусейнбалы Мираламова.

Руководитель пресс-службы ПЕА Гусейн Пашаев сообщил unikal.org, что партия выразит отношение к этому поступку Г.Мираламова.

«Не могу сказать, какое решение будет принято. Во всяком случае, произошедшее недопустимо для представителя азербайджанской интеллигенции, экс-депутата.

Это резко осуждается как обществом, так и партией», — отметил Г.Пашаев.

| 2021-04-22T12:07:02+04:00 22 апреля 2021, 13:44|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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