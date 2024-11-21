Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто прокомментировал в своих социальных сетях ордер Международного уголовного суда (МУС) на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны ближневосточной страны Йоава Галанта, передает Газета.ру.

«Международный уголовный суд выдал ордер на арест премьер-министра и министра обороны Израиля. Это решение позорно и абсурдно», — заявил он.

Сийярто отметил, что переговорил по телефону с министром иностранных дел Израиля Гидеоном Сааром.

Глава МИД Венгрии подчеркнул, что Будапешт отвергает превращение любого института международной судебной системы в политический инструмент.