Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев призвал усилить охрану российских границ из-за возможных угроз. Об этом он сказал в ходе проходящего в Калининграде совещании по актуальным вопросам нацбезопасности на Северо-Западе России, передает ТАСС.

По его словам, это необходимо сделать в связи с формированием новых угроз из-за возможного вступления Финляндии и Швеции в НАТО, прекращения приграничного сотрудничества стран Европы с Россией, а также в связи с отсутствием официальной демаркации госграницы между РФ и Эстонией.

Патрушев отметил, что важно усилить координацию работы по обустройству и техническому снаряжению российских границ, начать развивать автоматизированные системы паспортного и таможенного контроля и других видов контроля, шире внедрять в эту деятельность новые цифровые технологии.

«Литовские железные дороги» на днях уведомили Калининград о прекращении с 18 июня транзита ряда товаров, попавших под санкции Евросоюза. По предварительным оценкам, под запрет к перевозке попали 40-50% номенклатуры грузов, которые перевозились между Калининградом и другими регионами, в частности это цемент, металлы и другая строительная продукция.

В мае генсек НАТО Йенс Столтенберг принял заявки Финляндии и Швеции на вступление в НАТО. Между тем Турция заблокировала начало переговоров, выдвинув несколько условий Швеции и Финляндии.