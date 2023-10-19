Ядерное оружие России было создано благодаря Богу и преподобному Серафиму Саровскому, заявил в среду патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

«Если бы не работа Курчатова [создателя советской атомной бомбы] и его коллег, то трудно сказать, существовала бы наша страна», — сказал Кирилл, вручая орден преподобного Сергия Радонежского руководителю Российского федерального ядерного центра в Сарове Радию Илькаеву.

Советские ученые «создали оружие под покровом преподобного Серафима Саровского, потому что по неизреченному божьему промыслу это оружие создавалось в обители преподобного Серафима», заявил Кирилл.

Он добавил, что ядерное оружие стало залогом независимости России, а его разработчики «спасли» страну.

Разработка советской атомной бомбы началась в 1930-е годы с радиохимических исследований. Они проводились в Радиевом институте группой ученых, в числе которых были академик Виталий Хлопин, Георгий Гамов и Игорь Курчатов, которого принято считать «отцом» атомной бомбы в СССР.

Первое успешное испытание советской атомной бомбы РДС-1 было проведено 29 августа 1949 года на полигоне в Семипалатинской области Казахстана. В марте 1950 года зампред Совета Министров СССР Климент Ворошилов официально объявил о наличии у Советского Союза атомной бомбы.

В настоящий момент, по данным Стокгольмского института изучения проблем мира, Россия обладает арсеналом из 4489 ядерных боеголовок, из которых 1674 размещены на носителях. США отстают по общему числу боезарядов (3708), но опережают Россию по боеголовкам, готовым к применению (1770). (moscowtimes.ru)