Пашинян заявил о необходимости открытия коммуникаций с Азербайджаном

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о необходимости прекращения враждебных настроений в регионе, в качестве необходимого шага к этому указав на открытие коммуникаций с Азербайджаном, сообщает «Интерфакс».

«Проблема региона в том, что нас воспринимают в качестве врагов, и мы воспринимаем в качестве врагов. И это продолжающийся процесс. Этот замкнутый круг должен как-то управляться. Это самый большой вызов, который есть и у нас, и у других», — сказал Пашинян на встрече с жителями сел в рамках поездки по Арагацотнской области республики в субботу.

По его словам, проблема не решится быстро.

«Но мы должны продвигаться, и один из методов для решения проблемы — это то, что мы сейчас обсуждаем, а именно — открытие региональных коммуникаций и дорог. Если кто-то скажет, что это выгодно только Азербайджану или только Армении — не верьте», — сказал он. «Открытие коммуникаций выгодно и Армении, и Азербайджану. Шаг в направлении решения проблемы вражды в регионе — открытие коммуникаций. Азербайджан должен получить коммуникационную связь с Нахичеваном, а мы — железнодорожное сообщение с Россией и Ираном. Это означает, что экономика нашей страны может существенно измениться», — заявил Пашинян.