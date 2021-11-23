Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что контакты представителей Армении и Азербайджана должны происходить часто для избежания кризисов. Об этом он сказал во вторник во время онлайн-пресс-конференции.

«Исходя из сложившейся ситуации, считаю, что встречи представителей Армении и Азербайджана должны происходить часто, чтобы мы могли находить выходы из кризисных ситуаций», — сказал армянский премьер.

Также он считает, что на встрече с Алиевым 15 декабря в Брюсселе стороны обсудят вопросы возвращения армянских военнопленных. «В Брюсселе мы будем обсуждать гуманитарные вопросы, в том числе и возвращение наших военнопленных. В регионе есть серьезное напряжение, и мы должны использовать возможности для переговоров и решения вопросов», — сказал он.

Пашинян заявил, что обсуждается создание оперативной связи между главами Минобороны Армении и Азербайджана для предотвращения инцидентов на границе. Премьер-министр сказал, что оперативная связь между главами Минобороны Армении и Азербайджана уже создана.

Пашинян заявил, что вопрос Карабаха или разблокировка транспортных коммуникаций не должны обсуждаться в рамках формата «3+3». (ТАСС)