Россия может инвестировать средства в восстановление железнодорожного сообщения между Арменией и Азербайджаном в рамках реализации проекта «Маршрут Трампа во имя мира и процветания», который, в случае его успешного осуществления, соединит Азербайджан с Нахичеванской Автономной Республикой через территорию Армении. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, чьи слова приводит РИА Новости.

Армения получит с Россией железнодорожную связь, которой не было 30 лет. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Пашинян отметил, что железнодорожная связь с Россией появится и через Сюникскую область Армении, по другим маршрутам – например, через Грузию.

По его словам, «Армянские железные дороги» находятся под управлением российской компании ЮКЖД.

«Возможно, у российской стороны возникнет заинтересованность в инвестициях с целью восстановления железной дороги Иджеван — Раздан (города в Армении — прим. ред.), Иджеван — Газах (город в Азербайджане — прим. ред.). Здесь, конечно, понадобится согласие азербайджанской стороны», — сказал глава армянского правительства.

По его словам, реализация данного проекта может создать благоприятные условия для начала экономического сотрудничества между Ираном и Соединенными Штатами, а также между Россией и США. Пашинян напомнил, что компания из Ирана осуществляет в Армении строительство автомобильной дороги в рамках реализации проекта «Север — Юг».