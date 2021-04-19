Пашинян выздоравливает?

Да, армянские горе-политики еще долго будут удивлять нас своими псевдо-политическими заявлениями, обвинениями и призывами. По крайней мере, до выборов скучать не будем, т.к. предвыборные баталии станут настоящим соревнованием в «патриотизме» и в армянском псевдо-национализме.

Понятно, даже очевидно, что в этом процессе не отстанет от других, т.е. от оппозиционеров, как говорится, не останется в тени политических крикунов, и действующий премьер-министр Никол Пашинян, который в мае уйдет, в т.н. «техническую отставку».

Мы уже привыкли к пустым, противоречивым и часто бессодержательным заявлениям Пашиняна. Но ради справедливости заметим, что он иногда старается выйти за пределы армянской националистической идеологии.

Например, на последнем выступлении в парламенте Пашинян сказал приблизительно следующие слова: «Конечно, азербайджанцы и турки являются нашими врагами, но что даст нам эта вражда?». Да, уже ровно целый век, как армяне не могут найти ответа на этот вопрос: «Что же даст вражда с тюрками?».

В мире больше сотни миллионов тюрков, десятки тюркских государств и государственных образований. Неужели армяне не понимают, что они взялись за непосильную политическую задачу? В политике есть такая максима: политика есть искусство возможного! (Отто фон Бисмарк)

В курсе ли армяне подобной политической максимы? Да, чувствуется, что сам Никол Пашинян готов выполнять все требования ноябрьских и январских соглашений по нагорно-карабахскому вопросу, но он опасается оппозиции или всяких т.н. националистических сил, элементов, для которых политика есть «искусство» недозволенного, искусство зверства и открытой, коварной лжи.

Тут есть довольно интересные, весьма поучительные моменты. Экс-президент Левон Тер-Петросян был одним из первых, который точно предсказал финал нагорно-карабахской авантюры армян.

В свое время он одним из первых заметил, что у Армении нет будущего, если она не будет сотрудничать с Турцией и Азербайджаном. Он еще в девяностые годы точно предсказал, что наступит время, и Азербайджан станет сильным в экономическом и военном планах, и тогда придется просить у него хоть какой-то статус для Нагорного Карабаха, поэтому лучше сейчас пойти на соглашение с Баку.

Но что происходит теперь? Левон Тер-Петросян также, как Кочарян, Саргсян и Манукян, выступает против Пашиняна, критикуя его и его нагорно-карабахскую политику, хотя свершилось то, что было предсказано им самим десятки лет тому назад.

«Что хуже для властей, лучше для оппозиции» — к сожалению, есть и такая максима, которой пользуются в большей степени политиканы. Тогда Тер-Петросяна политиком не назовешь, нельзя забывать такие мудрые слова: «Скажите людям правду, и страна будет в безопасности». (А. Линкольн)

Конечно, иной политический наблюдатель скажет, что в Армении предвыборная ситуация, и каждый политик старается извлечь из этой ситуации максимальную пользу, каждый стремится набрать, как можно больше очков.

Но избиратель похож на музыкальную инструмент: на какую мелодию настроишь, такую мелодию услышишь.

Опытный и сильный политик не следует слепо за массой, нет, он наоборот, ведет массу за собой. Политик должен уметь влиять и на политическое настроение массы, иногда даже изменить его. В противном случае, демократия была бы чистейшей охлократией, о которой писал еще великий Аристотель.

То, что после ноябрьского соглашения по Карабаху радикальной оппозиции еще не удалось свергнуть Пашиняна, есть убедительное доказательство того, что армянский электорат вовсе не настроен, как говорится, на волну политических драчунов, псевдопатриотов и лжепророков. И надо, чтобы Пашинян не забывал об этом, т.к. ему также надо настроиться на волну не политиканов, а на частоты здоровой части общества…