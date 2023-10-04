Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что не отменил свой визит 5 октября в Гранаду, несмотря на отказ президента Ильхама Алиева провести встречу.

Также премьер-министр Армении сообщил, что готов заключить с Алиевым соглашение о мире и «надеется на его скорейшее подписание»

«Мы до сегодняшнего дня подтверждали нашу готовность отправится на встречу в Гранаду и были настроены очень позитивно, потому что считали, что есть возможность подписания ключевого документа и де-факто до сегодняшнего утра считали эту вероятность высокой. Это тот документ, который марионеточная оппозиция любыми способами пыталась представить как катастрофический документ. Надеемся, что тот концептуальный документ, который находится на столе в удобный момент будет подписан. Я готов подписать это соглашение и сожалею, что завтра не будет повода сообщить, что важное решение было принято», – сказал он.