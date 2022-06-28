Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает странным приписываемое министру иностранных дел России Сергею Лаврову заявление о прекращении деятельности Минской группы ОБСЕ, имеющей мандат на мирное урегулирование нагорно-карабахского конфликта. Как сообщает Арменпресс, об этом в ходе онлайн-пресс-конференции сказал премьер-министр Армении Никол Пашинян в ответ на вопрос журналиста о том, существует МГ ОБСЕ или нет, т.к. “по словам президента Азербайджана Ильхама Алиева и министра иностранных дел России Сергея Лаврова [МГ ОБСЕ] не существует, а где, в таком случае ключ к урегулированию нагорно-карабахского конфликта”.

“У меня был повод затронуть заявление президента Азербайджана в прошлом, но должен сказать, что заявление министра иностранных дел Российской Федерации, если СМИ его правильно воспроизвели, является, мягко говоря, странным. Почему? Потому что министр иностранных дел Российской Федерации является должностным лицом, действующим в подчинении президента России.

Почему я это говорю? По той простой причине, что 19 апреля 2022 года я посетил с официальным визитом Российскую Федерацию, по итогам которого мы подписали совместное заявление с президентом Российской Федерации. Что мы написали в 24 пункте того Заявления? Что мы должны сотрудничать по урегулированию Нагорного Карабаха и должны использовать потенциал сопредседательства Минской группы ОБСЕ в соответствии с ее международным мандатом.

Это официальная позиция Российской Федерации, которая зафиксирована на бумаге. Думаю, что это противоречие следует прояснить, хотя прояснять нечего, потому что принято совместное заявление”, — сказал премьер-министр.

Пашинян отметил, что три страны-сопредседателя Минской группы ОБСЕ подтвердили свою приверженность урегулированию нагорно-карабахского конфликта.

“Об этом заявила Россия в совместном заявлении, Франция несколько раз заявляла, США несколько раз заявляли. Страны Минской группы ОБСЕ не заявляли о своем несуществовании”, — подчеркнул Пашинян.