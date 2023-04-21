Премьер-министр Армении ответил Каталикосу всех армян Гарегину II.

Как сообщает #, Пашинян заявил сегодня в ходе выступления в парламенте, что если у церкви плохие отношения с правительством, то у нее плохие отношения с Богом.

«Очень часто отношения правительства с церковью хотят представить как плохие или проблематичные. Сделаю громкое заявление: если отношения церкви с правительством плохие, то плохи отношения церкви с Богом. Это — согласно христианскому видению», — подчеркнул премьер-министр Армении.

Пашинян подчеркнул, что церковь должна думать о своей сущности.

Напомним, вчера Гарегин II заявил, что сотрудничество между Армянской Апостольской церковью и властями Армении находится не на должном уровне.