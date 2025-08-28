Экс-помощнику госсекретаря США Джеймсу О’Брайену не стоит пытаться свалить свои недочеты на Армению.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в ходе брифинга.

По его словам, перед О’Брайеном стоит задача объяснить, почему администрация президента США Дональда Трампа смогла сделать то, чего не смогли сделать предыдущие американские власти.

«Мы не были удовлетворены работой администрации США в нашем регионе в плане поддержки мирной повестки. Неумение О’Брайена воспринимать геополитические тонкости не позволило ему остаться в Госдепе. Поэтому не собираюсь комментировать его эмоциональные оценки. Считаю, что мы никогда, начиная с 1991 года, не были менее уязвимы, чем теперь», – считает Пашинян.

Ранее О’Брайен заявил, что декларация между лидерами США, Азербайджана и Армении, подписанная в Вашингтоне, не даст Еревану каких-либо значительных мирных дивидендов.