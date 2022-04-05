Премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудил с госсекретарем США Энтони Блинкеном предстоящую трехстороннюю встречу в Брюсселе.

Как передает #, об этом сообщает пресс-служба правительства Армении.

В хоте телефонной беседы премьер-министр и госсекретарь США обменялись мнениями вокруг демаркации и делимитации границы между Арменией и Азербайджаном, возможностей разблокирования коммуникаций в регионе, а также диалога между Арменией и Турцией.

Собеседники обсудили вопросы сотрудничества на международных площадках, а также ситуацию в Украине.