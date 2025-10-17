Китайские власти приветствуют предстоящую встречу в Будапеште президента РФ Владимира Путина с его американским коллегой Дональдом Трампом. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.

«Китай <…> приветствует дальнейшее поддержание контактов между Россией и США, улучшение их двусторонних отношений и продвижение процесса политического урегулирования украинского кризиса», — сообщил он на брифинге, комментируя слова американского президента по этому поводу.

Как уточнил китайский дипломат, Пекин поддерживает все усилия, способствующие мирному урегулированию украинского кризиса.