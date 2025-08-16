Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на своей странице в соцсети X приветствовал переговоры лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске.

«Встреча между президентом США Дональдом Трампом и президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, состоявшаяся на Аляске, придала новый импульс поискам путей прекращения войны между Россией и Украиной», — написал он.

По словам турецкого лидера, Анкара приветствует саммит в Анкоридже и надеется, что этот новый процесс с участием президента Украины Владимира Зеленского заложит основу для прочного мира.

Кроме того, Эрдоган заявил о готовности Турции «всемерно содействовать» установлению мира на Украине.