В МИД Азербайджана подтвердили, что 30 ноября на армяно-азербайджанской границе состоится заседание делимитационной комиссии.

Об этом в ответ на запрос АПА сообщил начальник пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде.

Согласно информации МИД, 30 ноября в приграничной зоне между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения состоится пятое заседание комиссии по вопросам делимитации государственной границы и безопасности между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой Государственной комиссии по делимитации государственной границы между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения.