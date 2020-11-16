Пашинян начинает юлить: кое-что про неуместность гуманизма

Премьер-министр Армении Никол Пашинян совершенно открыто пытается удержать власть. В этом нет ничего удивительного. Пашинян понимает, что потеря власти для него означает потерю не только свободы, но и, вполне возможно, жизни. Он видит массовые протесты в Ереване, ему докладывают о настроениях граждан РА, считающих Пашиняна предателем, который врал своему народу и виноват в поражении РА в войне.

В итоге, Служба национальной безопасности (СНБ) Армении пресекла попытку убийства премьер-министра страны Никола Пашиняна. Об этом сообщается на сайте спецслужбы. СНБ РА выявила, что группа граждан незаконно приобрела и хранила оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества для захвата власти в Армении. По версии службы, злоумышленники, не согласные с внутренней и внешней политикой государства, намеревались захватить власть, убив главу правительства.

В Армении это называют политическим террором, борьбой Пашиняна за власть путем устранения своих политических оппонентов. Все это происходит на глазах мирового сообщества, в том числе и тех ведущих мировых держав, что так любят критиковать Азербайджан за «отклонение от норм демократии». В адрес Пашиняна нет ни слова осуждения со стороны Госдепа США или руководства Франции.

Поможет ли все это в итоге Воваевичу — покажет время. Я же хочу напомнить всем сомневающимся в террористическом характере внутриполитических разборок в РА про теракт в Национальном собрании Армении, совершенный 27 октября 1999 года. Тогда, в результате нападения группы вооруженных лиц были убиты премьер-министр Армении Вазген Саркисян, председатель Национального собрания Карен Демирчян и еще шесть человек — члены правительства и депутаты Национального собрания. Ранения получили семь человек, более 40 человек оказались в заложниках.

А ведь тогда и речи не шло о том, что в итоге нынешней войны получил Азербайджан. Напомню, что согласно подписанному президентами Азербайджана и России, а также премьер-министром РА трехстороннего соглашения Агдамский, Кяльбаджарский, Лачинский район возвращаются нашей стране. Кроме того, в Соглашении не прописан статус того, что некогда было НКАО, а позже армянской стороной называлось «Арцахом». Соответственно, нет никакого Степанакерта. Есть Шуша, Ханкенди и иные населенные пункты бывшей НКАО, а далее просто Нагорного Карабаха. И везде там будут действовать законы Азербайджана, везде будет развиваться флаг Азербайджана. В том числе и в Ходжалы и в иных населенных пунктах, которые наша армия не успела освободить к моменту подписания Соглашения. Но в том все и дело, что мы уже видим попытки спекуляций со стороны Пашиняна. В интервью местному ТВ он сделал ряд резонансных заявлений.

«Заявление о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе не является политическим документом для урегулирования конфликта», — отметил армянский премьер, пояснив: в документе есть термины и предложения, которые должны быть интерпретированы и стать политическим содержанием, — сообщает Арменпресс. Но это еще не все.

«Я могу сказать больше: мы можем просто взять эту бумагу, разорвать ее и выбросить. То есть нет проблем, но нужно иметь определенные представления о последствиях. Это означает, что мы возвращаемся к ситуации, в которой был подписан документ. А это значит, что мы говорим, пусть наши 30 тыс. солдат окажутся в блокаде», — отозвался премьер о документе, также подписанном главами двух государств.

То есть, он с одной стороны пытается напомнить армянскому обществу о причинах, вынудивших его подписать фактически акт о капитуляции, а с другой стороны бросает открытый вызов президентам Азербайджана и России. Пашинян открыто заявляет, что способен проигнорировать все, что подписано не только им самим, но и Ильхамом Алиевым и Владимиром Путиным!

Безусловно, это заявление сделано в расчете на внутреннюю публику, в жалкой надежде снизить градус ненависти и презрения к Пашиняну. Но оно же свидетельствует о том, что никаких уроков из случившегося действующий армянский премьер не извлек. Его речи про «могу разорвать эту бумагу», очень напоминают пьяные танцы в Шуше и заявления, что «Карабах — это Армения и точка». И позволить себе такое поведение Пашинян может только чувствуя поддержку извне. В первую очередь со стороны Франции, которая открыто защищает как Пашиняна, так и в целом Армению, которая более четверти века держала в оккупации 20% наших земель и только в результате военного разгрома была вынуждена просить о прекращении огня и перемирии.

Все это говорит о том, что нельзя ни на секунду расслабляться, почивать на лаврах и считать, что войны больше не будет. Армянская сторона уже готовится к реваншу. Граждане РА, политики этой страны открыто об этом говорят. И то, как варварски они сжигают дома, леса, школы в Кяльбаджарском районе, является не только доказательством неуместности рассуждений о культуре, нравственности, морали армянского народа, но и свидетельством неистребимой азербайджанофобии и туркофобии среди них. И это ставит под большой знак вопроса будущее мирное сосуществование наших народов. А все шаги официального Баку, проявляющего гуманизм по отношению к армянской стороне — бесполезны, сродни метанию бисера перед свиньями.