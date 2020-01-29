ПАСЕ обещает мониторить процесс внесения поправок в Конституцию РФ

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) пообещала в среду следить за процессом внесения поправок в Конституцию РФ, передает ТАСС.

Соответствующий тезис содержится в проекте резолюции ПАСЕ касательно полномочий российской делегации.

В этом же документе предлагается, чтобы мониторинговый комитет оперативно представил заключение по данному вопросу.

Ранее сенатор Константин Косачев раскритиковал заявления ряда западных стран касательно перспективы внесения изменений в Основной закон РФ, охарактеризовав их реакцию как граничащую со вмешательством во внутренние дела России.