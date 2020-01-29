ПАСЕ обещает мониторить процесс внесения поправок в Конституцию РФ

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) пообещала в среду следить за процессом внесения поправок в Конституцию РФ, передает ТАСС.

Соответствующий тезис содержится в проекте резолюции ПАСЕ касательно полномочий российской делегации.

В этом же документе предлагается, чтобы мониторинговый комитет оперативно представил заключение по данному вопросу.

Ранее сенатор Константин Косачев раскритиковал заявления ряда западных стран касательно перспективы внесения изменений в Основной закон РФ, охарактеризовав их реакцию как граничащую со вмешательством во внутренние дела России.

| 2020-01-29T16:37:49+00:00 29 января 2020, 22:00|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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