Палестинское движение ХАМАС представило некоторые поправки к обсуждаемым предложениям о прекращении огня в секторе Газа, часть из них приемлема, часть — нет. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на совместной пресс-конференции с премьер-министром Катара, главой МИД шейхом Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани в Дохе.

«ХАМАС предложило многочисленные изменения к тому предложению, которое обсуждалось. Мы вчера ночью обсудили их с египетскими коллегами и сегодня с премьер-министром. Некоторые предложения осуществимы, некоторые — нет», — сказал руководитель американского внешнеполитического ведомства, выступление которого транслировали на сайте Госдепартамента.