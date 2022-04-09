Спикер Национальной ассамблеи (нижней палаты парламента) Пакистана Асад Кайсар прервал проходящее в субботу заседание, на котором рассматривается вопрос о вотуме недоверия действующему премьер-министру страны Имрану Хану.

Как передает ТАСС, об этом сообщил телеканал Geo.tv.

Заседание будет продолжено позднее в субботу.

Оппозиция Пакистана инициировала в начале марта попытку объявить вотум недоверия главе правительства, обвинив Хана в коррупции и неспособности улучшить экономическую ситуацию в стране. Выступивший в субботу на заседании нижней палаты парламента лидер оппозиции Шахбаз Шариф заявил, что оппозиционные партии «сместят премьер-министра в соответствии с законной и конституционной процедурой».

В обращении к нации в пятницу Хан заявил, что в случае успеха голосования в Национальной ассамблее по вотуму недоверия к власти в стране придет «импортированное правительство», которое он никогда не признает. По его словам, переход власти должен быть осуществлен демократическим путем — через выборы.