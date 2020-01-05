Парламент Ирака проголосовал за вывод американских войск из страны

Парламент Ирака проголосовал за прекращение соглашения с коалицией по борьбе с «Исламским государством» и вывод иностранных войск из страны.

Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее с таким предложением выступил исполняющий обязанности премьер-министра республики Ирака Адиль Абдул Махди.

По его словам, это поможет переформатировать отношения с США и другими государствами, а также поддерживать дружественные отношения на основе уважения суверенитета и невмешательства во внутренние дела.

Перед этим коалиция США приостановила обучение военных в Ираке. Вместе с тем в командовании подчеркнули, что остаются партнерами для борьбы с ИГ.

| 2020-01-05T19:06:09+00:00 5 января 2020, 19:45|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss