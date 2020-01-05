Парламент Ирака проголосовал за вывод американских войск из страны

Парламент Ирака проголосовал за прекращение соглашения с коалицией по борьбе с «Исламским государством» и вывод иностранных войск из страны.

Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее с таким предложением выступил исполняющий обязанности премьер-министра республики Ирака Адиль Абдул Махди.

По его словам, это поможет переформатировать отношения с США и другими государствами, а также поддерживать дружественные отношения на основе уважения суверенитета и невмешательства во внутренние дела.

Перед этим коалиция США приостановила обучение военных в Ираке. Вместе с тем в командовании подчеркнули, что остаются партнерами для борьбы с ИГ.