Скупщина (81-местный парламент) Черногории вынес вотум недоверия правительству Здравко Кривокапича. Об этом сообщает ТАСС.

«Голосовали 54 депутата, «за» недоверие проголосовали 43 депутата, «против» — 11 депутатов. Объявляю, что парламент проголосовал за недоверие 42-му кабинету правительства Черногории», — объявил спикер парламента Алекса Бечич.

Голосование прошло по инициативе вице-премьера Дритана Абазовича. При этом оно проходило поименно.

В стране уже много месяцев существуют разногласия внутри правящего большинства. Как передает РИА «Новости», накануне депутаты парламента должны были проголосовать о смене вице-премьера и лидера движения URA Дритана Абазовича, но не собрали необходимый кворум.

Согласно конституции Черногории, после вынесения вотума недоверия правительству должна быть назначена дата дата досрочных выборов. До этого времени кабинет министров остается в техническом мандате для подготовки волеизъявления.