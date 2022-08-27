Палата депутатов (нижняя палата парламента Чехии) поддержала вступление Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу парламента.

«За прием Швеции в состав Североатлантического альянса проголосовали 135 из 151 принявших участие в голосовании депутатов, против было четверо. За расширение НАТО за счет Финляндии проголосовали 134 из 152 парламентариев, принявших участие в голосовании, при четырех против», — отмечается в заявлении.

Сенат (верхняя палата парламента) ранее также поддержал вступление двух стран в НАТО.

Документы, утвержденные парламентом, предстоит еще подписать президенту Чехии Милошу Земану. В конце июня премьер-министр страны Петр Фиала отмечал, что Земан поддерживает вступление Швеции и Финляндии в альянс. («Газета.Ru»)