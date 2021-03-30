Париж и Иль-де-Франс потеряли 15,5 миллиардов евро доходов от туризма

Из-за значительного падения числа иностранных туристов на фоне пандемии Париж и регион Иль-де-Франс за прошлый год недосчитались более 15 миллиардов евро, сообщает региональный комитет по туризму.

«Частичное закрытие границ и запретительные меры серьезно ограничили мобильность французских и международных путешественников. В 2020 году через аэропорты Иль-де-Франс прошло всего 33,1 миллиона пассажиров, что на 69 процентов меньше, чем в предыдущем году», – рассказали представители комитета.

В Иль-де-Франсе зафиксировано историческое падение посещаемости. В прошлом году в этот парижский регион приехало на 33 миллиона туристов меньше, чем в 2019 году. В связи с этим местный бюджет лишился 15,5 миллиардов евро.