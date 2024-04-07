Эстония нашла возможность приобрести для украинской армии снаряды и ракеты на сумму около двух-трех миллиардов евро, если союзники предоставят на это средства.

Об этом заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур в интервью Postimees. Учитывая цены на снаряды, по оценкам издания, речь может идти о примерно одном миллионе снарядов и ракет для РСЗО «Град». Такое количество помогло бы украинской армии продержаться до конца года.

По словам Певкура, есть четыре основные сферы в вопросе помощи Украине: это боеприпасы, противовоздушная оборона, все, что связано с бронетехникой, и радиоэлектронная борьба.