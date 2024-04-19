Граждане Словакии смогли собрать около 2 миллионов евро на закупку снарядов для Украины в рамках инициативы Чехии. Это удалось сделать за несколько дней.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Власти Словакии отказались присоединяться к инициативе чешского правительства по боеприпасам для Украины, но, несмотря на это, словаки решили собирать деньги самостоятельно.

«Когда я узнал об инициативе чешского правительства, я был очень рад услышать, что ищутся все способы помочь Украине защититься от агрессора, потому что другого пути нет», — заявил один из организаторов сбора средств на снаряды 99-летний журналист Отто Симко, который пережил Холокост.

Он также подчеркнул, что российских оккупантов необходимо выгнать из Украины, чтобы можно было говорить о мире на справедливых условиях.

Стоит заметить, что Словакия перестала предоставлять Украине военную помощь после того, как парламентские выборы в стране выиграла пророссийская партия во главе с Робертом Фицо — он позже стал премьером.

Братислава продолжает передавать только гуманитарную помощь и участвует в разминировании украинской земли.

Исходя из такой позиции правительство Словакии раскритиковало инициативу Чехии, которая нашла около миллиона боеприпасов для Украины и ищет для закупки средства среди союзников.