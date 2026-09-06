Папа Римский Лев XIV пожелал успеха новым попыткам установления диалога по урегулированию конфликта в Украине после поездки спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера в Москву.

«Надеюсь, что усилия, предпринятые в эти дни для возобновления переговоров, принесут конкретные плоды и откроют возможности для дипломатии. Вознесем нашу молитву Господу, чтобы согласие возобладало во всех конфликтах мира», — сказал понтифик по завершении традиционной воскресной проповеди.