В результате экспертиз было установлено, что в российском городе Екатеринбург в результате пыток, избиений и тяжких телесных повреждений погибли азербайджанцы.

Об этом АЗЕРТАДЖ заявил генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев, находящийся с визитом в Анкаре.

Напомнив о возбуждении уголовного дела в органах прокуратуры Азербайджана по событиям в Екатеринбурге, он сообщил, что поддерживается регулярная связь со Следственным комитетом и Генеральной прокуратурой России.

«Российская сторона утверждает, что они являются ее гражданами, однако поскольку наша страна не признает двойного гражданства, они — наши граждане. Мы также проводим следственные действия по этим делам и передали все полученные доказательства в Следственный комитет России. Российская сторона сообщила мне, что Следственный комитет проводит отдельное расследование этих актов насилия. Мы надеемся, что следственные действия и уголовное дело по данному факту дадут конкретные результаты», — подчеркнул генеральный прокурор.