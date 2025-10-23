Решение Азербайджана снять все ограничения на транзит товаров через свою территорию в Армению означает, что Армения постепенно выходит из блокады.

Как сообщает «Арменпресс«, такое мнение выразил премьер-министр Армении Никол Пашинян на заседании правительства Армении 23 октября.

«Вскоре в структуре нашей экономики произойдут кардинальные изменения. Уже два дня обсуждается, что Азербайджан объявил о снятии ограничений на транзит товаров в Армению. Это очень важное решение, которое показывает, что Вашингтонская декларация и достигнутые договоренности — не просто декларация, как пытаются представить. Иными словами, это декларации, которые принесли конкретные результаты», — заявил премьер-министр.

Премьер-министр добавил, что не следует создавать впечатление, будто проблем нет или что правительство их не видит. Премьер-министр подчеркнул, что никто не знает о проблемах Армении так как правительство.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 21 октября объявил, что Азербайджан снял все ограничения на транзит грузов в Армению через свою территорию. “Хочу отметить, что Азербайджан снял все ограничения на транзит грузов в Армению. Первым таким транзитом стала перевозка казахстанской пшеницы в Армению. Думаю, это также хороший показатель того, что мир между Азербайджаном и Арменией уже не просто на бумаге, а имеет практическое выражение”, — заявил Ильхам Алиев на совместной пресс-конференции с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

Позже пресс-секретарь премьер-министра Армении Назели Багдасарян сказала, что Армения приветствует заявление президента Азербайджана о снятии всех ограничений на транзит грузов в Армению. Министр экономики Республики Армения Геворг Папоян сообщил, что первая партия пшеницы вскоре поступит в Армению из Казахстана через территорию Азербайджана.