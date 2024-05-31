Председатель Евросовета Шарль Мишель выразил надежду на завершение конфликта в Украине к моменту ее принятия в члены ЕС. Об этом он заявил в интервью газете El País.

«Мы надеемся, что Украина больше не будет в состоянии войны, когда мы примем решение [о ее присоединении к ЕС]», — сказал глава Евросоюза. Он отметил связанные с этим «финансовые и политические вызовы», однако выразил уверенность, что «Европа будет сильнее по мере своего расширения». Саму идею о принятии Украины в члены европейского сообщества он назвал «вызовом».

Глава Евросоюза пояснил, что в дискуссиях об Украине он придерживался максималистских позиций. И опыт показал, что осторожные решения, связанные, например, с поставками танков, истребителей или ракет большой дальности, спустя несколько недель пересматривались. По мнению Мишеля, в интересах ЕС — не допустить победы России. При этом он отказался отвечать на вопрос, поддерживает ли он отправку в зону конфликта европейских военных инструкторов.