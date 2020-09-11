Папа Римский назвал еду и секс удовольствиями от Бога

Папа Римский Франциск считает, что удовольствие от вкусной еды и секса идет от Бога.

Об этом он сказал итальянскому писателю Карло Петрини в интервью для книги, передает Укринформ со ссылкой на The New York Post.

«Удовольствие идет непосредственно от Бога. Оно не католическое, не христианское, не какое-либо еще — просто божественное… Наслаждение от еды и секса идет от Бога», — отметил понтифик.

По его мнению, эти жизненные потребности напрасно осуждались церковью в прошлом. Тогда представители клира неправильно интерпретировали христианское послание и в результате нанесли большой вред, который ощущается по сей день.

«Удовольствие от еды нужно для того, чтобы оставаться здоровыми, так же как сексуальное удовольствие нужно для того, чтобы сделать любовь прекраснее и обеспечить выживание нашего вида», — отметил Франциск.